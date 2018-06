Os melhores restaurantes italianos de Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

A Massa

Poucos resistem ao capeletti frito em redução de vinagre balsâmico e manteiga acompanhado de focaccia (R$ 22,00), que faz as vezes de couvert. Na hora de escolher o prato principal, a maioria opta pelo espaguete à carbonara (R$ 46,50) ou pelo fettuccine à bolonhesa (R$ 44,00). Boa sugestão para harmonizar é o syrah argentino Finca Las Moras (R$ 94,00). Rua Dinarte Ribeiro, 22, Moinhos de Vento, ☎ 3279-3722 (44 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (sáb. e dom. almoço a partir das 12h; sex. e sáb. jantar até 23h30; fecha seg. e dom. no jantar). Aberto em 2016. $$

Atelier de Massas

Descendente de italianos e apaixonado pela boa mesa e pelas belas-artes, Gelson Radaelli abriu esta casa alternando-se nas funções de chef e restaurateur, no piso térreo, e de artista plástico, num ateliê no andar superior. Hoje, ele segue criando os pratos do menu, centrado em massas feitas no local, bem como quadros de estilo expressionista contemporâneo. O ateliê, porém, teve de mudar de endereço. Atualmente, os dois pavimentos do imóvel, na movimentada via do Centro Histórico, decorados com obras do proprietário e de outros artistas, são ocupados por mesas. A elas chegam pratos como o cansonsei al capone: de formato triangular e recheada com linguiça, legumes e alho, a massa ganha a companhia de molho de tomate, cubos de filé-mignon, shoyu, ervas e pimenta (R$ 41,40). Na lista de receitas com espaguete, o marinheiro leva camarão, molho branco, manteiga, vinho branco, castanha, noz-moscada e pimenta (R$ 52,80). Mas não vá para o prato principal sem visitar outra grande atração do lugar: o bufê de antepastos (R$ 115,40 o quilo no almoço e R$ 119,80 no jantar). São cerca de 100 itens, entre pães, queijos, embutidos e preparos com legumes, cogumelos e frutos do mar. Ao som de jazz, pode-se apreciar um dos 180 vinhos da carta, caso do Neon Radaelli (R$ 89,00). O espumante rosé da Campanha Gaúcha traz no rótulo um desenho do multiartista daqui. Rua Riachuelo, 1482, Centro Histórico, ☎ 3225-1125 (74 lugares). 11h/14h30 e 19h/23h30 (sáb. almoço até 15h; fecha dom.). Aberto em 1992. $$



Cantina do Toco

Com atmosfera de armazém antigo, serve acepipes como caponata de berinjela salteada com cebola e tomate (R$ 21,00). Dos pratos quentes, ganha destaque o filé à parmigiana, que pode vir à mesa com arroz branco ou à grega e batata grelhada ou frita (R$ 96,00, para duas pessoas). Outro clássico é o talharim à carbonara (R$ 70,00 para duas pessoas), que vai bem com a cerveja da casa Terapia (R$ 22,90, 600 mililitros). Rua Ladislau Neto, 45, Ipanema, ☎ 3248-6644 (47 lugares). 11h30/14h30 e 17h/23h30 (jantar apenas de quarta a sexta; sáb. E dom. até 15h30). Aberto em 1999. $$

Copacabana

Comece pelo antepasto que reúne pães, berinjela temperada com pimenta dedo-de-moça, orégano, sal, azeite e alho (R$ 15,00). Incluído há pouco no menu, o filé à milanesa com tomate seco, cebola, parmesão, azeitonas, arroz e molho de tomate com vinho branco sai R$ 72,00, para duas pessoas. O mesmo molho cobre o espaguete que chega à mesa com dois escalopes de filé-mignon (R$ 39,00, para uma pessoa). Praça Garibaldi, 2, Cidade Baixa, ☎ 3221-4616 e 3225-9885 (240 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h30 (sáb. e dom. almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 1939. $$

La Villa Amalfi

Ao completar 25 anos, o restaurante estreia um menu de inspiração mediterrânea. Seu ponto alto é o espaguete com camarão salteado na manteiga com alho-poró e raspas de limão-siciliano (R$ 79,00, para uma pessoa). Para quem prefere carne vermelha, o filé-mignon ganha crosta de pimentas preta, rosa e verde e a companhia do risoto de espinafre com presunto de Parma (R$ 68,00, para uma pessoa). Como entrada, aposte na burrata ladeada por tomate-cereja, pães e molho pesto (R$ 42,00). Para fechar, o clássico tiramisu (R$ 16,00). Rua Dona Leonor, 49, Rio Branco, ☎ 3330-9154 (70 lugares). 19h30/23h30 (sex. até 0h; sáb. 12h/15h e 19h30/0h; dom. 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 1993. $$$

Peppo Cucina

Vale a pena aceitar o couvert composto de pães artesanais, manteiga, cogumelos ao vinho e patê de fígado (R$ 12,50) na companhia do carménère chileno Punti Ferrer Reserva (R$ 116,00). De prato principal, recomenda-se o carré de cordeiro com risoto de cogumelos frescos e secos (R$ 83,00). Rua Dona Laura, 161, Rio Branco, ☎ 3019-7979 (100 lugares). 11h30/14h30 e 18h/0h (sáb. almoço até 16h; sex. e sáb. jantar até 1h; fecha dom.); Avenida Carlos Gomes, 700, Auxiliadora, ☎ 3516-0634 (180 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30 (sáb. almoço até 15h30; sex. e sáb jantar até 0h). Aberto em 2004. $$$

Puppi Baggio

Prepara entradas como bruschetta de carne de panela, tomate e manjericão ou de tomate seco com rúcula (R$ 29,00). Para duas pessoas, o talharim ao molho de nata com alecrim, cebola, alho e cogumelo-de-paris ganha o reforço de iscas de filé-mignon (R$ 110,00). Imerso em molho de tomate, o polpettone tem recheio de linguiça colonial, alho e queijo mussarela (R$ 50,00, para duas pessoas). Rua Dinarte Ribeiro, 155, Moinhos de Vento, ☎ 3346-3630 (80 lugares). 11h45/15h e 19h30/0h (sáb. e dom. 12h/16h e 19h30/0h; fecha seg.). Aberto em 1999. $$

Taverna Monte Pollino

Famosa pelas porções generosas, tem cardápio recheado de massas como talharim com molho de quatro queijos e champignon (R$ 64,00) e lasanha aos quatro queijos (R$ 44,00), ambos para dois. O pavê de chocolate custa R$ 9,00. Rua Barão do Gravataí, 531, Menino Deus, ☎ 3224-2372 (90 lugares). 11h45/14h e 18h30/23h30 (dom. só almoço até 14h30; fecha seg.). Aberto em 1986. $

Usina de Massas

Servidas em panelinhas de ferro, as quinze massas listadas no menu podem ser somadas a trinta molhos. Uma combinação possível é o espaguete com molho picante à base de nata, camarão, lula, polvo, mexilhão e manjericão (R$ 105,00, para duas pessoas). Novidade recente, a caprichada bisteca fiorentina custa R$ 97,00 (para uma pessoa). Sobremesa de sucesso, o bolo de chocolate, caldas de chocolate e leite condensado mais um picolé de frutas vermelhas sai por R$ 24,00. Rua Dinarte Ribeiro, 44, Moinhos de Vento, ☎ 3395-3620 (90 lugares). 19h/0h. Aberto em 2002. $$