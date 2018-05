CARNES

Asa Gaúcha

Sempre concorrido, o endereço tem como ponto forte os cortes de carne feitos à moda gaúcha, caso do cupim e do costelão, assados por doze horas na churrasqueira. Tanto os sete tipos de carne preparados na brasa, como as duas opções diárias de pescados e os cerca de vinte acompanhamentos são vendidos em sistema self-service (R$ 74,90 o quilo). Na Segunda Gourmet, a casa disponibiliza preparos menos comuns em bufês, a exemplo do salmão assado com molho de laranja e mel e do escalope de filé-mignon ao molho de vinho do porto. 709 Norte, bloco E, loja 56, ☎ 3340-0104 (250 lugares). 11h35/14h45 (sáb. até 15h30; fecha dom.). Aberto em 2005. $

Barbacoa

A casa faz parte de uma rede paulistana de churrascarias em atividade desde 1990, com endereços no Brasil, Itália e Japão. Na unidade brasiliense, o cliente escolhe o corte (entre bovinos, suínos, de cordeiro e de javali) e tem acesso livre a um variado bufê de saladas e guarnições. O prime rib (R$ 98,60) e a picanha baby de cordeiro (R$ 76,90) estão entre os mais pedidos. É possível, ainda, optar apenas pelo bufê (R$ 59,80). ParkShopping, Espaço Gourmet, Guará, ☎ 3028-1530 (120 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 20h). Aberto em 2011. $$$

Brace

Atende como boutique de carnes e restaurante. No salão, os clientes podem solicitar peças assadas na parrilla, a exemplo do chorizo steak e do bife ancho. Ambos custam R$ 54,00 (300 gramas) ou R$ 89,00 (600 gramas). O brisket, corte de peito bovino (R$ 20,00 a porção individual), é preparado no PIT de defumação, tradicional método texano. Com longo processo de maturação a seco, o dry aged steak vai à mesa em porção de 400 gramas (R$ 89,00). Tem menu executivo no almoço (R$ 44,90) e, à noite, também serve hambúrgueres. 404 Sul, bloco A, loja 33, ☎ 3226-2416 (80 lugares). 9h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. só almoço até 16h; seg. só almoço até 15h). Aberto em 2017. $$

BSB Grill

A esfiha de massa folhada com carne, um hit da marca, funciona bem como entrada (R$ 10,50 9,90). Servido em porção de 700 gramas, o bife de chorizo é acompanhado de arroz com brócolis, farofa com ovos e batata frita (R$ 93,00 individual e R$ 141,00 para duas pessoas). A peça da fraldinha (1 quilo de carne) chega à mesa com três guarnições à escolha do cliente (R$ 171,00 para até quatro pessoas). Podem existir pequenas variações de preços entre a matriz e a filial. De terça a sábado, entre 18 e 22 horas, as duas unidades preparam espetinhos e kebab. 304 Norte, bloco B, loja 19, ☎ 3326-0976 (277 lugares). 12h/0h (dom. até 17h; fecha seg.); 413 Sul, bloco D, loja 36, ☎ 3346-0036 (300 lugares). 12h/0h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 1998. $$$.

Caminito Parrilla

A famosa rua do bairro La Boca, em Buenos Aires, é lembrada nas cores vibrantes da fachada e do salão. Entre os cortes do menu estão o bife de chorizo (R$ 52,90, 300 gramas, e R$ 82,90, 500 gramas) e o bombom de alcatra (R$ 42,90; 300 gramas, e R$ 72,90, 500 gramas). Na lista de acompanhamentos consta o arroz de costela, o feijão locro (feijão-branco com preparo tipicamente argentino) e a farofa de pão de queijo (R$ 15,90 cada um). No almoço, o menu executivo tem quatro opções de carne (alcatra, chorizo, galeto, com 250 gramas, e salmão, 200 gramas) e inclui duas guarnições à escolha do cliente por R$ 39,90 (o meio galeto sai a R$ 29,90). Setor de Indústrias Gráficas, quadra 8, lote 2375. 3028-1090 (130 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h). Aberto em 2017. $$

Chicago Prime Casa de Carnes

Uma terceira unidade da marca foi inaugurada em março de 2018 na Asa Norte. Seguindo o mesmo modelo da loja de Águas Claras, ela reúne rotisseria, butique de carnes e parrilla no mesmo endereço. Entre os destaques do menu, aparecem o assado de tira black angus (R$ 44,90, 400 gramas), eleito pelo júri da revista como uma das melhores costelas da cidade, o bife ancho black angus (R$ 64,90, 350 gramas) e a picanha de cordeiro (R$ 89,00, 650 gramas. 114 Sul, bloco C, loja 3, 3256- 2187 (170 lugares). 12h/23h (dom. até 17h; fecha seg.); Max Mall, Rua 7 Norte, Águas Claras, ☎ 3297-0209 (140 lugares). 12h/23h (dom. até 17h; fecha seg.); 110/111 Norte, Plaza Norte, ☎ 3246-7455 (150 lugares). 12h/23h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$

Cowtainer

Híbrido de restaurante e bar, funciona em um contêiner, na entrada do Shopping Pier 21, e privilegia a costela bovina em todo o menu. Contratado pelos sócios Marcelo Dantas e Márcio Schettino, o chef Tonico Lichtsztejn incorporou o ingrediente em croquete (R$ 39,90, oito unidades), pastel (R$ 33,50, oito unidades), hambúrguer (R$ 32,50) e o transformou até em cobertura crocante para o petit gâteau de banana da casa (R$ 29,00). Na trilogia cowtainer (R$ 53,90), ele prova a versatilidade do corte,servido em porções com texturas e sabores diversos — três copos de chope de 160 mililitros ainda escoltam o prato. No almoço, a costela (R$ 46,00), assada em baixa temperatura durante oito horas, surge como uma das dez opções do cardápio de grelhados, que inclui rodízio de guarnições, como arroz do costeleiro e farofa de ovo. Na sua versão mais substanciosa, a carne aparece em porção de 500 gramas (R$ 85,00) e 1 quilo (R$ 140,00), guarnecida de pão de alho, tomate defumado, abóbora caramelada, cebola, batata rústica com alecrim e molho especial da casa. Entre os chopes que se revezam nas dez torneiras, o Beira Bier puro malte (R$ 9,90, 300 mililitros) é o único que sempre tem presença garantida. Shopping Pier 21, ☎ 3226-7994 (120 lugares). 12h/0h30 (sex. e sáb. até 1h30). Aberto em 2017. $

El Negro

Antes filial, a unidade do Lago Sul virou sede da marca em 2017, depois do fechamento da matriz na 413 Norte. Mantém-se inalterada a proposta de servir cortes argentinos, com guarnições solicitadas à parte. No cardápio estão o vacio premium (R$ 92,00, para uma pessoa, e R$ 135,00, para dois) e o corte especial El Negro: filé do ancho com osso da costela (R$ 120,00, para duas pessoas). Também faz sucesso o menu Dicas da Casa, que varia semanalmente e oferece entrada, principal e sobremesa a R$ 71,90. QI 17, bloco F, Edifício Fashion Park, loja 201, Lago Sul, ☎ 3365- 1292 (100 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. sem intervalo; dom. até 17h). Aberto em 2012. $$$

Figueira da Villa

À sombra de uma enorme figueira, com ambiente dividido entre salão e varanda, a casa serve carnes preparadas em parrilla à moda uruguaia – com brasa de lenha. Entre os cortes estão o assado de tira (R$ 45,00, meia porção, e R$ 84,50, porção inteira), o bife ancho (R$ 71,90, 300 gramas) e o carré de cordeiro (R$ 76,00, 450 gramas). O pudim de tapioca com calda de morango (R$ 13,50) é um dos destaques da lista de sobremesas. Alguns eventos, sem calendário fixo, movimentam o local, a exemplo da Feijoada com Choro (aos sábados), das Noites de Tango e dos shows com músicos da cidade. Rua 1, lote 2, Acampamento DFL, Vila Planalto, ☎ 3081-0541 (170 lugares). 12h/0h (dom. até 17h). Aberto em 2012. $$$

Otro Parrilla

Tem como especialidade carnes nobres ao estilo argentino, quase todas servidas em porções de 300 e 600 gramas. O bife de chorizo (contrafilé) e o vacio (fraldão) têm os mesmos preços: R$ 91,50 ou R$ 145,50. No caso da costela de porco com molho barbecue, os valores são de R$ 68,90 ou R$ 92,00. Cortes de cordeiro vão à mesa em porção de 350 gramas, caso do french rack (costeletas), que sai por R$ 145,50. Acompanhamentos são escolhidos à parte (R$ 7,90 a R$ 44,00). A adega abriga 540 rótulos de vinho. Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, conjunto 52, ☎ 3345-1348 (200 lugares). 12h/15h30 e 19h/0h (sex. e sáb. 12h/0h30; dom. 12h/9h). Aberto em 2017. $$$

Outback Steakhouse

Originária dos Estados Unidos, mas inspirada na cultura e culinária australianas, a rede tem os pratos de costela como fortes referências do seu menu. As ribs on the barbie (R$ 59,50), por exemplo, são marinadas com mix secreto de temperos, preparadas em chama aberta, à moda australiana, e acompanhadas de fritas e maçã com canela. Entre os petiscos, ganhou fama a bloomin’ onion, uma enorme cebola empanada, frita e servida com molho à base de especiarias (R$ 48,75). Os preços podem variar de uma unidade para outra. ParkShopping, Guará, ☎ 3234-7958 (410 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h30). Mais quatro endereços. Aberto em 2004. $$.

Pobre Juan

A rede paulistana traz da Argentina os cortes especiais que serve – das raças angus e hereford. Também importa do país vizinho o modo de prepará-los: na parrilla, em grelha com canaletas inclinadas e ajuste de altura. Para abrir a refeição, há empanadas (R$ 24,40, duas unidades). O ojo del bife (miolo do ancho), acompanhado de farofa de pistache e purê de cenoura aromatizado com jasmim e ervas, é um dos itens mais pedidos (R$ 89,90). Para sobremesa, fazem sucesso os churros com doce de leite (argentino, claro), a R$ 24,90 22,90. Shopping Iguatemi, Lago Norte, ☎ 3577-5800 (120 lugares). 12h/15h e 19h/22h30 (sex. até 0h; sáb. 12h/0h; dom. 12h/20h). Aberto em 2001. $$$$

Rubaiyat Brasília

Assim como as demais unidades da rede paulistana, a de Brasília traz da Fazenda Rubaiyat, em Dourados (MS), sua principal matéria-prima: cortes das raças brangus. A picanha summus (R$ 114,00) e o baby beef (R$ 208,00) são os mais solicitados – em porções para duas a três pessoas e com guarnições pedidas à parte. Disputada, a ampla varanda tem vista para o Lago Paranoá. Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 1, lote 1A, ☎ 3443-5000 (330 lugares). 12h/0h (dom. só almoço, 12h/18h). Aberto em 2013. $$$$

Toro

A casa trabalha com cortes vindos da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul, entre os quais o bife de chorizo, servido em porções de 300 gramas (R$ 74,00) e de 600 gramas (R$ 110,00). Outra opção, reconhecida pelo júri da revista por sua qualidade, é o Mercado del Puerto: 1 quilo de costela assada lentamente e finalizada na parrilla (R$ 128,00). Da grelha também saem alguns acompanhamentos para a carne, a exemplo dos legumes e da batata doce grelhados (R$ 24,00 e R$ 19,00, respectivamente). 104 Sul, bloco C, loja 29, ☎ 3225-0494 (180 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço até 17h). Aberto em 2014. $$$

CARNES E RODÍZIOS

Fogo de Chão

Fundada em 1979 pelos irmãos Arri e Jair Coser, a rede gaúcha já mudou de mãos duas vezes – na última, em fevereiro, foi adquirida pelo fundo americano Rhône Capital. As alterações no comando, porém, não transparecem no salão, por onde circulam garçons com trajes típicos gaúchos servindo cortes de gado da raça angus, a exemplo do bife ancho e da costela premium. No rodízio ainda vão para as mesas carnes de aves, suínas e de cordeiro (R$ 138,00 por pessoa). A opção do Fogo Gourmet combina um corte (frango, R$ 68,00, peixe, R$ 75,00, steak, R$ 85,00) e acesso livre ao bufê. Quem se serve apenas do último paga R$ 49,90. Setor Hoteleiro Sul, quadra 5, bloco E, ☎ 3322-4666 (550 lugares). 12h/16h e 18h/23h30 (sex. e sáb. 12h/23h30; dom. 12h/22h30). Aberto em 2007. $$$$

Steak Bull

Ocupando o prédio onde antes funcionava o Porcão, a churrascaria atende no sistema de rodízio com bufê de frios e quentes, a R$ 99,00 por pessoa (de segunda a sábado, mulheres pagam R$ 59,00). Garçons circulam pelo salão oferecendo cerca de quinze cortes bovinos, entre eles o filé de Red Angus e assado de tira (costela). Nos almoços de segunda a sexta é possível pedir um corte entre seis opções (de R$ 54,00, o peito de frango grelhado, a R$ 79,00, as costeletas de cordeiro) e ter acesso ao bufê (exceto sushis e sashimis). Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, conjunto 35, ☎ 3226-8818 (300 lugares). 12h/0h (dom. até 22h). $$$$