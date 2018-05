Casa de Mainha

Em ambiente simples, o empreendimento familiar funciona na casa do soteropolitano Ray Neto, que usa insumos enviados de Salvador – pela mãe dele – no preparo das receitas baianas do endereço. O acarajé aparece como o item favorito dos clientes. Ele vai à mesa em três versões: tradicional (no papel; R$ 15,00), no prato (R$ 18,00) e gourmet (porção de cinco bolinhos acompanhada de vinagrete, caruru, vatapá e camarão seco; R$ 20,00). O enxuto menu tem na lista de pratos a moqueca de pescada-amarela com camarão e o bobó de camarão (ambos a R$ 44,90, em porção individual). SRES, quadra 2, bloco I, casa 32, Cruzeiro Velho, ☎ 99293-1975/99176-5664 (50 lugares). 11h30/22h (de sex. a dom.). Aberto em 2015. $

Carne de Sol 111

Produzida no restaurante, a carne de sol tem o coxão mole como matéria-prima. Na versão completa, ela acompanha arroz, feijão, mandioca, paçoca e manteiga (R$ 102,50 para três ou quatro pessoas). A estrela da casa também sai da cozinha em porção individual (R$ 28,90). Como ingrediente do escondidinho (R$ 38,00), ela é misturada ao purê de mandioca e ao requeijão gratinado. No fim de 2017, uma reforma deixou o ambiente mais arejado e moderno, com azulejos hidráulicos, tijolos aparentes e cobogós. 111 Sul, bloco B, loja 4, ☎ 3346-0859 (200 lugares). 11h/0h (dom. até 17h). Aberto em 1980. $

D’Lurdes

Em um momento de crise financeira, a mineira Lurdes Cardoso passou a vender feijoada em marmitas na própria residência. Pouco depois, a casa se transformou no D’Lurdes, que, em 2015, ganhou uma segunda unidade. Hoje, ambos os endereços apresentam quatro opções diárias de receitas mineiras no almoço, a exemplo da galinhada. As porções individuais custam a partir de R$ 29,00, no Guará, e de R$ 26,90, em Águas Claras. À noite, as duas têm rodízio de caldos, pizzas e massas (R$ 34,90; R$ 38,90 de sexta a domingo). QE 30, conjunto K, lote 9 a 11, Guará II, ☎ 3382-6625 (180 lugares). 11h/15h e 18h/23h; Avenida das Castanheiras, Rua 33/34 Norte, lotes 1e 2, loja 123, Edifício Beverly Hills, Águas Claras, ☎ 3204-3283 (450 lugares). 8h20h (fecha seg.). Aberto em 2008. $

Don’Durica

No almoço, o Don’Durica mantém-se como uma forte referência da cozinha mineira na capital. Pão de queijo, frango com quiabo, feijão de tropeiro, galinha caipira, polenta frita e couve refogada estão entre os itens facilmente encontrados no bufê de self-service por quilo (R$ 71,00 de segunda a sexta e R$ 76,90 aos sábados na unidade da 115 Sul – os preços variam nos outros endereços). A partir das 18 horas, a casa diversifica o cardápio, servindo pizzas, massas, calzones, saladas e caldos à la carte. 115 Sul, bloco C, loja 36, ☎ 3346- 8922 (120 lugares). 11h30/15h30 e 18h/23h (seg. só almoço; sáb. a partir das 12h; fecha dom.). Mais três endereços. Aberto em 1999. $

Dona Graça

A fachada lembra a de uma casa residencial. O cliente entra por um corredor e chega a um amplo salão, decorado com elementos da cultura nordestina. Ali, pode provar o tempero da cozinheira piauiense Graça Veras em receitas típicas do Nordeste. Algumas são servidas em dias específicos. A buchada de bode (R$ 53,90) e o sarapatel (R$ 52,90), por exemplo, aparecem no cardápio de quinta e sexta. Capote ao molho pardo (R$ 60,90) e rabada com agrião e pirão (R$ 56,90) são os especiais das quartas. Todos os pratos atendem duas pessoas. Ao final, os doces caseiros são cortesias da casa. Rua 7, lote 15, Vila Planalto, ☎ 3032-1062 (130 lugares). 11h30/15h (fecha dom.). Aberto em 1992. $

Du Pará

O restaurante paraense comandado pelo casal Pollyana e Wady Dahás ganhou, no início de 2018, uma filial na mesma quadra e com cardápio idêntico. Entre as receitas constam o arroz paraense, feito com jambu, tucupi e acompanhado de camarão seco (R$ 30,00), e o vatapá (R$ 13,00 a porção de 300 mililitros e R$ 20,00 a de 500). A casa também serve petiscos nortistas, como a unha de caranguejo (R$ 10,00 a unidade) e o bolinho de piracuí, que leva farinha de peixe e batata (R$ 7,00). 714 Norte, bloco D, loja 39, ☎ 3967-4007 (40 lugares). 10h30/20h (sáb., dom. e feriados até 18h); 714 Norte, bloco G, loja 3, ☎ 3967-4007 (40 lugares). 11h30/17h. Aberto em 2015. $

Esquina Mineira

O clima de fazenda é evocado na fachada e dentro da casa, onde a reprodução de um fogão a lenha acomoda panelas de barro e de pedra com delícias mineiras. Por R$ 49,80, come-se à vontade. O preço dá direito às entradas, caso do pão de queijo e da mandioca frita, e aos principais, a exemplo de frango com quiabo, vaca atolada, lombo de porco e pernil. A feijoada é servida de segunda a sábado. No endereço, a cachaça de aperitivo, a sobremesa, o café coado e o queimadinho (leite caramelizado com canela) são cortesias para os clientes. 704/705 Norte, bloco D, loja 42, ☎ 3273-7373 (200 lugares). 11h30/15h (sáb. e dom. até 16h). Aberto em 1984. $

Jamburanas

Dentro da Quituart, a casa investe em comida paraense com toques autorais. O jambu, claro, tem seu espaço garantido. Seja nas entradas, como os pastéis de pato com a erva amazônica (R$ 28,00, oito unidades), ou nos principais, caso do risoto de jambu que ainda leva tomate confitado e redução de tucupi (R$ 40,00). O menu também contempla pratos para duas pessoas, a exemplo do vatapá paraense (R$ 70,00). Esse preparo de camarão seco, tucupi, jambu, pão hidratado no leite de coco, pimenta-de-cheiro e azeite de dendê vai à mesa com arroz, farofa e chips feito com mix de raízes. Quituart, QI 9/10, canteiro central, Lago Norte, ☎ 99633-4441. 12h/16h (qui. e sex. só jantar 19h/23h; fecha de seg. a qua.). Aberto em 2015. $

Mangai

O salão de 900 lugares próximo do lago ficou pequeno e, em novembro de 2017, a rede paraibana abriu sua segunda unidade brasiliense. O novo ponto, no Shopping ID, não tem o tamanho monumental do primeiro nem as redes para o descanso dos clientes, mas oferece a mesma ambientação nordestina, a clássica brigada de garçons vestidos de cangaceiros e o bufê fartíssimo. Entre saladas, pratos quentes e sobremesas, encontram-se mais de 200 itens, com forte predomínio de receitas típicas do Nordeste, alguns preparos de outras cozinhas, caso do filé à parmigiana, e muitas criações. Na última lista consta a gororoba de charque (mistura da carne com macaxeira e queijo de coalho). Vale dedicar atenção aos preparos cremosos de arroz, aos pratos com camarão, surubim e carne de sol e, na seção doce, à cartola. No almoço, o quilo custa R$ 72,90 de segunda a sexta e R$ 74,90 nos fins de semana; no jantar, R$ 71,90 e R$ 72,90. À la carte, tem chapa de camarão e carne de sol com manteiga da terra, mandioca frita, queijo de coalho, cebola e farofa (R$ 125,00, para dois). Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 2, conjunto 26, ☎ 3252-0156 (900 lugares). 12h/15h e 18h/22h (sáb. 12h/22h; dom. 11h/21h); Shopping ID, Setor Comercial Norte, ☎ 3252-0157 (380 lugares). 11h30/15h e 18h/22h (qui. e sex. até 23h; sáb. 11h30/22h; dom. 11h30/21h). Aberto em 1999. $$

Muqueca do Chefe

O chef, no caso, é o cozinheiro baiano Francisco Holanda da Silva, que abriu seu próprio restaurante após vinte anos de trabalho nas unidades do Bargaço de São Paulo e Brasília. Num ambiente despojado, Silva vende moquecas (a mista de peixe e camarão custa R$ 140,00), peixadas (R$ 120,00) e uma mariscada de peixe com camarão, sururu, lula, mexilhão e siri catado (R$ 180,00). Todas as receitas atendem duas pessoas, exceto a mariscada, que serve até três. O acarajé pode ser solicitado em tamanho míni (R$ 35,00 a porção com seis) ou grande (R$ 30,00 por duas unidades). 404 Norte, bloco B, loja 2, ☎ 3201-5204 (100 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sáb. sem intervalo; dom.12h17h; fecha seg.). Aberto em 2014. $$

Trem da Serra

Numa propriedade rural em Sobradinho, com vista privilegiada para um vale, o chef Damião Lima serve comida caipira feita com insumos de pequenos produtores da região. O almoço pode começar com miúdos de galinha caipira (R$ 22,90), e prosseguir com a costela de lata Vô Hortencinho (R$ 129,90, para duas pessoas e R$ 243,90, para quatro). Muita gente chega com o pedido na ponta da língua: leitão à pururuca, guarnecido de arroz colorido, tutu de feijão, couve refogada e mandioca frita (R$ 299,90, para seis pessoas). Setor de Chácaras Sobradinho, chácara 46, ☎ 3387-0304 (130 lugares). 11h/17h (de sex. a dom.). Aberto em 1994. $$

Xique Xique

O cardápio é diversificado. Tem filé à parmegiana (R$ 80,00, para até três pessoas) e peixe à belle meunière (R$ 86,00, para até três pessoas). Mas o Xique-Xique ganhou fama com a sua carne de sol completa, acompanhada de arroz, feijão-de-corda, macaxeira, paçoca, manteiga do sertão e cheiro-verde (R$ 108,00, para três pessoas). Outro clássico da casa é o queijo de coalho com melaço (R$ 18,00), servido como sobremesa. Em 2017, a marca inaugurou uma unidade de atendimento expresso na Rua 2 de Vicente Pires (em frente à EPTG). 107 Sul, bloco E, loja 2, ☎ 3244-5797 (400 lugares). 11h/0h; 708 Norte, bloco E, loja 35/49, 3274-2810 (400 lugares). 11h/0h. Aberto em 1978. $