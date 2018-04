Açaí na Selva

Processada pela própria marca, a polpa do açaí paraense ganha sete versões de creme no bufê da casa, podendo ser acrescida de whey protein ou leite Ninho, por exemplo. O cliente monta sua combinação, escolhendo entre quarenta tipos de complemento, e paga R$ 3,99 a cada 100 gramas. A barca que reúne 1,5 quilo de açaí, banana, granola, morango, leite em pó e brigadeiro serve quatro pessoas. Avenida Isaac Póvoas, 1160, Centro, 99807-0100 (50 lugares). 11h30/22h30 (dom. 16h/20h). Avenida Deputado Milton Figueiredo, 750A, Morada do Ouro. 11h30/22h30 (dom. 16h/20h). Aberto em 2013.

Açaí Strong

Com tamanhos diversos, que variam de 200 mililitros (R$ 10,00) até um desafio de 2,5 litros, a versão tradicional do creme de açaí gelado lidera a preferência da clientela. Em forma de shake, a polpa é batida com água de coco, paçoca, amendoim e whey protein (R$ 12,50; 450 mililitros). Para uma refeição, o estrogonofe fit é preparado com feito com filé de frango e guarnecido de arroz integral (R$ 18,90). Rua Jules Rimet, 84, Alvorada, 2136-7027 e 99231-3934 (60 lugares). 11h30/22h30 (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2013.

Cantinho das Delícias

Há 22 anos, Arlete Santos inaugurou esta casa com o objetivo de servir algumas especialidades de sua terra natal, o Pará. Entre os hits do cardápio está a tigela de açaí puro, oferecido com farinha de tapioca (R$ 15,00; 350 mililitros). A pedida pode ser acrescida de peixe frito ou camarão – pagam-se R$ 10,00 por cada porção de acompanhamento. Também consta do menu a tradicional maniçoba (R$ 35,00), um cozido típico elaborado com folha de mandioca mais carnes e linguiças. Para matar a sede, vá de suco natural de cupuaçu (R$ 5,00; 300 mililitros). Avenida XV de Novembro, Porto, 3624-6867 (50 lugares). 6h/18h (sáb. 6h/14h; fecha dom.). Aberto em 1996.

Movido Açaí

Vem de Belém do Pará o açaí oferecido no local e distribuído pela marca em 250 estabelecimentos espalhados pelo estado. Na loja própria, lideram os pedidos as combinações mais tradicionais, como a que reúne banana e granola (R$ 12,90; 400 gramas). No rol de receitas mais inventivas, fazem sucesso as bebidas servidas em copos de 500 mililitros, entre elas o milk-shake de açaí (R$ 14,00) e a vitamina irada (R$ 14,00), feita com whey protein, banana e mel e leite. Para matar a fome, há sanduíches recheados de frango, atum ou peito de peru (R$ 12,00 cada um). Rua Estevão de Mendonça, 855, Quilombo, 3028-7569 (25 lugares). 13h/20h (fecha dom.). Aberto em 2004.