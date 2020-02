Os bastidores da noite (nada) glamourosa de Sabrina Sato

“Sabrina, Sabrina, aqui. Olha para cá”. Uma chuva de flashes de todas as direções clarearam o forro preto que cobre o camarote da Brahma em São Paulo. A estrela do disputado espaço é nada mais que Sabrina Sato.

Sozinha (mas acompanhada por mais de 10 seguranças) a apresentadora chegou por volta das 21h40. Pouco depois, mais de vinte pessoas, entre amigos e familiares, apareceram no camarote. Uma ausência, contudo, foi percebida. Ela não estava acompanhada pelo maridão, Duda Nagle — e o motivo para isso foi bem especifico. “Alguém tem que ficar para cuidar da filha (Zoe de 1 ano e 2 meses)”, disse arrancando gargalhadas próprias.

Quem vê Sabrina em cima do salto, tirando inúmeras fotos, sorridente e alegre não conhece os bastidores de uma as noites mais importantes do ano da apresentadora. Prestes a desfilar como rainha e bateria para a Gaviões a Fiel, Sabrina não tem tempo nem de ir ao banheiro.

A apresentadora possui cada minuto cronometrado pela equipe que a assessora. Esperada para chegar ao camarote as 21h00 — ela chegou as 21h45 — Sabrina teve cerca de 20 minutos para tirar fotos e falar com a imprensa.

Sabrina foi conduzida por um cinturão de seguranças para um espaço reservado ao lado do banheiro feminino que foi construído improvisadamente especialmente para ela em forma de camarim. Foi colocado até mesmo um ar condicionado dentro do local, o qual ela pediu para ser desligado.

Lá ela se trocará para o desfile da escola que acontece por volta da 00h40. Depois do desfile, Sabrina pretende aproveitar o carnaval (coitada!) na área vip do camarote.