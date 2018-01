O trauma do macaco de Justin Bieber

OG Mally, o macaco de estimação do cantor Justin Bieber (e que foi abandonado por ele cinco anos atrás), está passando por problemas de adaptação. aspaw Mally nao consegue falar com os outros animais de sua espécie. “Ele tem dificuldades com a linguagem dos macacos-prego”, diz Asta Knoth, responsável pelo Parque Serengeti, em Hodenhagen, para onde o animal fio levado. Asta diz os grunhidos de Mally se parecem mais com a linguagem dos humanos do que a dos macacos. Não se sabe se Mally tentou ensaiar, contudo, alguma música do repertório de Bieber com os outros animais confinados no local. “Ele foi tirado das mãos de sua mae antes que pudesse aprender a viver como um macaco”, continuou ela, que acredita que o animal tenha sido adquirido no mercado negro.

Mally tinha apenas catorze semanas de vida quando foi resgatado das mãos de Bieber pelas autoridades alemãs. O cantor não conseguiu apresentar os documentos necessários para entrar no país europeu. Um funcionário do zoológico que acolheu Mally disse que o animal parecia assustado e desorientado. Asta afirma que, a despeito das dificuldades se comunicação, Mally parece feliz e integrado com os outros macacos. Bieber, por seu turno, é reincidente em maus tratos a animais. Sob os seus, digamos, cuidados, um hamster morreu, um gato e um bulogue foram abandonados e o cantor chegou a alugar um tigre para animar uma de suas festinhas particulares.