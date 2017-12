O retorno triunfal de Clara: o melhor desde Tieta

Que belíssima a cena do retorno de Clara (Bianca Bin) em O Outro Lado do Paraíso, exibida na noite desta quinta-feira. Com um longo vermelho, respaldada por alguns milhões de reais na conta bancária, em um palco iluminado, a personagem encara a reunião de seus inimigos enquanto fala plenamente ao microfone: “não imaginam o prazer que é estar de volta”.

Desde a volta da repaginada Tieta a Santana do Agreste não se via uma high society local tão chocada — nem tamanha comoção entre os espectadores. As redes sociais foram tomadas por comentários sobre o capítulo. Um vídeo do momento completo postado no Facebook já soma mais de 7 milhões de visualizações.

Clara encara Sophia (Marieta Severo), Nádia (Eliane Giardini) e Lívia (Grazi Massafera), trio que fica boquiaberto quando a mocinha é nomeada Embaixatriz da Infância em um evento beneficente em Palmas. Todos os clichês que poderiam estragar o momento estavam ali: a alta sociedade fútil, a mocinha com novo guarda-roupa e o flashback dos momentos ruins do passado. Mas a direção artística de Mauro Mendonça Filho deu novo brilho ao lugar-comum, lançando mão de uma ótima fotografia, boa edição e elenco afinado.

Ao site GShow, da Globo, Bianca deu seu palpite sobre o folhetim de Walcyr Carrasco. “Ela quer a lei do retorno. Vingança parece fútil, ela quer justiça. A Clara espera que todos eles acabem na cadeia.” E assim, também, espera o público — com toques de glamour sempre que possível.