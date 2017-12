‘O Outro Lado do Paraíso’ supera audiência semanal da estreia

Teve Clara (Bianca Bin) fugindo do hospício em um caixão e sendo jogada de um penhasco, Raquel (Erika Januza) revelando à patroa racista, Nádia (Eliane Giardini), que estudou e virou juíza e Duda (Gloria Pires) chantageando o sogro malvado. A semana passada em O Outro Lado do Paraíso foi movimentada e isso se refletiu na audiência: os seis capítulos marcaram média de 36 pontos de audiência na Grande São Paulo, um recorde. A melhor média anterior havia sido durante a estreia do folhetim de Walcyr Carrasco para a faixa das 9 da Globo, quando a novela marcou 31 pontos durante a semana.

A semana passada marcou a virada da trama: dez anos se passaram e Clara finalmente consegue escapar do hospício onde havia sido internada à força pela sogra, Sophia (Marieta Severo). Agora, dará início a seu plano de vingança contra a megera e todos que a prejudicaram no passado, internando-a e afastando-a de seu filho. Outro momento que fez os fãs da novela vibrar foi o desmaio de Nádia ao descobrir que sua antiga empregada doméstica, Raquel, a quem ela afrontava constantemente com ofensas racistas, se formou em direito e virou a nova juíza da cidade.