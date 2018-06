O melhor bar da Serra Gaúcha é o Boteco do Bill

Diversidade talvez seja a melhor palavra para definir o lugar, que tem nome de botequim e clima de casa noturna. Iluminado por lustres de cristal, o ambiente interno exibe um grande e bonito balcão, de onde saem drinques como a sakerita (R$ 18,00). Elaborada com saquê, ela pode levar limão, morango, abacaxi ou kiwi. A poucos metros do bar, uma lareira aponta para o palco, local de uma eclética grade de música ao vivo — sempre a partir das 23 horas. Às terças, canções brasileiras dominam o cenário. Nas quartas, os clientes se arriscam no karaokê. O bailinho sertanejo ocorre às quintas. Com a chegada do fim de semana, e dos turistas, a sexta é marcada pelo pop rock e o sábado, dedicado a sucessos dos anos 1980. No domingo, a programação ainda tem clássicos do samba e do pagode. No cardápio, o trio do Bill reúne filezinhos ao molho madeira, provoleta e polenta frita (R$ 47,00), e a pedida chamada de a vaca foi pro brejo apresenta carne de panela com aipim cozido (R$ 32,00). Outro destaque do menu, a feijoada de bolso consiste em seis bolinhos de feijão recheados com bacon e couve-manteiga (R$ 26,00). O molho de pimenta que acompanha os quitutes rende um contraste interessante. Na área etílica figuram 28 opções de vinho e mais de duas dezenas de cervejas, incluindo o chope artesanal da casa (R$ 11,00, 300 mililitros). Quando a noite avança, dá para elevar as taxas de glicose com o petit gâteau de chocolate, ladeado por sorvete de creme e calda de ganache (R$ 18,00).

RS-235 (Estrada Canela-Gramado), 578, Canela, ☎ (54) 3278-1064 (160 lugares). 19h/3h30 (fecha seg.). Aberto em 2011.

