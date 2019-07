‘O Guia do Mochileiro das Galáxias’ ganhará série em streaming

Clássico entre fãs de ficção científica, a saga de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, ganhará uma adaptação em formato de série, de acordo com o site Deadline. O projeto está sendo desenvolvido pelo serviço de streaming Hulu, responsável por The Handmaid’s Tale, e terá roteiro e produção executiva de Carlton Cuse (Lost) e Jason Fuchs (roteirista em Mulher-Maravilha).

A franquia cômica de cinco títulos narra as aventuras intergaláticas do inglês Arthur Dent. Quando seu amigo Ford Prefect revela ser um alienígena disfarçado e que o planeta Terra será destruído pela raça de extraterrestres chamada Vogon para a construção de uma via espacial, os dois fogem para o espaço.

A saga nasceu originalmente como uma série de rádio da BBC em 1978, sendo adaptada em forma de romance entre 1979 e 1992 e traduzida para mais de trinta idiomas. Em 2005, O Guia do Mochileiro das Galáxias ganhou uma versão cinematográfica dirigida por Garth Jennings e com roteiro do próprio Douglas Adams, que morreu em 2001, antes do início da produção do longa. Martin Freeman deu vida a Arthur Dent, e o elenco ainda contava com Sam Rockwell, Zooey Deschanel, Bill Nighy, John Malkovich, Stephen Fry e Alan Rickman.

Ainda não há mais informações sobre a nova série, como elenco, data de estreia e número de episódios.