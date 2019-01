‘O Aprendiz’: Band confirma estreia em março com influenciadores digitais

A Band confirmou, nesta quinta-feira 10, que a nova temporada do reality show O Aprendiz, a primeira na emissora, irá ao ar a partir do próximo mês de março, com apresentação de Roberto Justus.

As gravações começam em 11 de fevereiro. Dezoito participantes, considerados influenciadores digitais pela produção do programa, disputarão o prêmio de 1 milhão de reais.

O formato, importado dos Estados Unidos, onde era comandado por Donald Trump, estreou no Brasil em 2004, na Record, com apresentação de Justus. O empresário ficou à frente do programa até 2009. João Doria apresentou as duas edições seguintes e Justus voltou à atração em 2013, para mais duas temporadas.