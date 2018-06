Novos personagens de ‘It: A Coisa 2’ prometem filme mais violento

O ator e cineasta canadense Xavier Dolan (de Tom na Fazenda, Mommy) e Will Beinbrink (da série A Rainha do Sul) foram anunciados no elenco de It: A Coisa, Capítulo 2, sequência de It: A Coisa (2017), previsto para estrear em setembro de 2019.

Os novos personagens sugerem que cenas ainda mais violentas podem ser esperadas para o episódio dois. Dolan vai interpretar Adrian Mellon, que na obra assinada por Stephen King é um rapaz gay que sofre um grave ataque homofóbico. Já Beinbrink será Tom Rogan, marido abusivo de Beverly, agora vivida por Jessica Chastain.

Ambientado 27 anos após os eventos apresentados no longa do ano passado, a nova produção trará atores adultos no lugar das crianças que encararam o aterrorizante palhaço Pennywise (que será novamente vivido por Bill Skarsgard). James McAvoy será Bill; Bill Hader será Richie; James Ransone será Eddie; Andy Bean viverá Stanley; Jay Ryan será Ben; e Isaiah Mustafa assume o papel de Mike.

O cineasta argentino Andy Muschietti retorna à direção após o sucesso do primeiro filme, que fez mais de 700 milhões de dólares em bilheteria mundial.