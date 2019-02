Novinho: Homem-Aranha terá apenas 15 anos em novo filme

Em vez de uma ontológica crise existencial ao som de Raindrops Keep Falling on My Head, o novo Homem-Aranha pode enfrentar uma crise por… encontrar uma espinha no rosto, no espelho do banheiro. Isso porque o novo Peter Parker vai ser novinho, novinho: o personagem, que agora será vivido por Tom Holland, 19, terá apenas 15 anos no novo filme do herói da Marvel, previsto para julho de 2017. A informação foi divulgada pelo diretor Jon Watts à edição de setembro da Empire Magazine.

“Eu gosto da ideia de fazer um filme meio ao estilo high school”, disse Watts, citando os longas que se passam dentro das escolas americanas. “Nós vamos mesmo ver o Peter Parker no colégio e explorar bem esse lado do personagem. Ele terá apenas 15 anos.” O cineasta, que está estreando na direção de longas neste ano com Cop Car, um thriller com Kevin Bacon, tem como referência para o seu Homem-Aranha John Hughes, diretor de produções como Clube dos Cinco (1985) e Curtindo a Vida Adoidado (1986).

O debute de Tom Holland como Homem-Aranha vai se dar antes de 2017, na verdade. O ator deve participar de Capitão América 3: A Guerra Civil, previsto para abril de 2016.

Para efeito de comparação, Tobey Maguire tinha 27 anos quando rodou o primeiro filme do Homem-Aranha, personagem vivido por ele em uma trilogia dirigida por Sam Raimi entre 2002 e 2007. No primeiro longa da série, Peter Parker estava deixando a escola. Já Andrew Garfield tinha 28 em 2012 quando estreou na pele do herói, e 30 no segundo filme que fez.