Novas imagens de ’13 Reasons Why’ dão dicas sobre segunda temporada

A Netflix divulgou nesta quinta-feira imagens da segunda temporada da série 13 Reasons Why. Os treze novos episódios da produção original do serviço de streaming estarão disponíveis a partir de 18 de maio na plataforma.

As fotos mostram o início do julgamento entre os pais de Hannah Baker (Katherine Langford) e a escola Liberty High. Jessica (Alisha Boe) será uma das testemunhas no tribunal. Enquanto isso, o icônico carro de Tony (Christian Navarro) aparece sendo destruído. A imagem ainda mostra um novo personagem da história: Caleb (RJ Brown).

13 Reasons Why é uma produção baseada no livro homônimo de Jay Asher e acompanha a história de estudantes americano do Ensino Médio depois do suicídio de uma colega de sala, Hannah Baker. A segunda temporada ainda trará novos mistérios com a revelação de fotos que podem estar ligadas ao ocorrido.

RJ Brown e Christian Navarro na segunda temporada da série ’13 Reasons Why’ RJ Brown e Christian Navarro na segunda temporada da série ’13 Reasons Why’

Mr. Porter (Derek Luke) aparece ameaçando o valentão Bryce Walker (Justin Prentice)

A mãe de Hannah, Olivia (Kate Walsh), conversando com a imprensa do lado de fora do tribunal A mãe de Hannah, Olivia (Kate Walsh), conversando com a imprensa do lado de fora do tribunal