Noiva de Lucas Lucco sofre aborto espontâneo com 10 semanas de gravidez

Obrigado minha amada @lorenacarvalhod. Por me proporcionar as dez semanas mais felizes da minha vida. A confiança nos planos do nosso Pai celestial conforta e traz paz pro meu coração. Com a certeza de que o nosso presente há de chegar em um tempo que não pertence a este mundo, nem a nós… que é somente dEle. Te amo e te admiro muito. Estamos juntos, no aguardo dos próximos dias perfeitos, dos próximos dias de luta… dos próximos dias de busca 💛✨