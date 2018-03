Noah Schnapp, de ‘Stranger Things’, virá ao Brasil em outubro

O ator Noah Schnapp, que interpreta Will Byers em Stranger Things, virá ao Brasil em outubro para participar da Stranger Con, uma convenção de fãs da série da Netflix que será realizada em São Paulo e no Rio de Janeiro, em outubro.

No Rio, o evento ocorrerá no dia 20 no espaço Ribalta. No dia seguinte, a casa Audio recebe a convenção na capital paulista. Nas duas cidades, haverá sessão de autógrafos e um painel de perguntas e respostas com o ator.

#StrangerCon | Ator confirmado @noahschnapp (Abertura das vendas em 15/03 às 20h). Rio de Janeiro – 20 de Outubro | São Paulo – 21 de Outubro Informações e ingressos: https://t.co/7p6hYyVk5C pic.twitter.com/rghrVntZoK — Stranger Con (@strangerconbr) March 10, 2018

Os ingressos custam de 120 a 550 reais no primeiro lote, que começa a ser vendido no dia 15 de março.

Stranger Things estreou sua segunda temporada em outubro. A produção da terceira temporada já foi confirmada pela Netflix.