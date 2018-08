No filme ‘Benzinho’, Adriana Esteves vive vítima de violência doméstica

Adriana Esteves retorna aos cinemas no próximo dia 23 de agosto com o filme Benzinho, de Gustavo Pizzi. A trama, protagonizada por Karine Teles (Que Horas Ela Volta?), narra a história de uma mulher que precisa lidar com a saída do filho mais velho de casa, enquanto cuida do restante da prole, do marido e da irmã (vivida por Adriana), que precisa de ajuda após sofrer violência doméstica.

“No filme, eu interpreto a Sonia, uma mulher que sofre violência física e emocional”, conta Adriana. “Infelizmente, não sabemos até quando isso vai fazer parte da vida, mas acredito que os tempos estão mudando.” Confira a seguir um vídeo, divulgado em primeira mão pelo site de VEJA, dos bastidores do longa:

Adriana também revela que sua cena favorita foi o momento em que a personagem de Karine, Irene, se forma no supletivo. “Gostei muito de fazer a cena. De ver a família inteira torcendo pela vitória dela, que conseguiu depois de tantos filhos estudar e se formar. E a cena do encontro entre as duas irmãs, é quando elas passam a limpo a vida toda dentro de ações, delicadezas, silêncios, olhares, sem tanta explicação racional.”

O longa estreou na competição do Festival de Sundance e agora está entre os selecionados para o Festival de Gramado. Veja abaixo o trailer: