No Brasil, ‘Han Solo’ só faz cócega nos pés de ‘Deadpool’

As infinitas derivações de Star Wars não demonstram o fôlego da saga original. Han Solo: Uma História Star Wars, que conta a origem do personagem imortalizado por Harrison Ford, teve uma estreia fraca para os padrões da franquia e ficou atrás de Deadpool, o longa do anti-herói da Marvel, na bilheteria, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Por aqui, Han Solo levou cerca de 235.000 pessoas aos cinemas, um faturamento de 4,8 milhões de reais, contra quase 500.000 espectadores e receita de 7,7 milhões de reais de Deadpool, que está em sua segunda semana de exibição, segundo informações da empresa especializada ComScore Brazil.

Nos EUA, o filme da Disney e da Lucasfilm, uma história que precede a sequência de Star Wars, arrecadou 83 milhões de dólares no fim de semana de estreia. O número pode crescer um pouco porque esta segunda-feira é feriado no país, o Memorial Day. No mundo todo, Han Solo fez 148 milhões de dólares, de acordo com o site americano Box Office Mojo.

A segunda antologia independente de Guerra nas Estrelas ficou bem atrás de Rogue One: Uma História Star Wars, de 2016, que rendeu 155 milhões de dólares em um fim de semana de três dias. O lançamento mais recente da franquia — Star Wars: O Último Jedi — foi há menos de seis meses e o segundo filme da trilogia de Star Wars estreou com 220 milhões de dólares no mercado interno.

O filme, dirigido por Ron Howard, tem Alden Ehrenreich como um jovem Han Solo, que faz amizade com seu futuro copiloto e companheiro Wookie Chewbacca, e conhece o notório jogador Lando Calrissian (Donald Glover). Emilia Clarke, Woody Harrelson, Thandie Newton, Paul Bettany, Joonas Suotamo e Phoebe Waller-Bridge completam o elenco.

“Há uma tonelada de grandes bilheterias neste momento”, disse à Reuters Dave Hollis, presidente de distribuição doméstica da Disney, sobre o trio de estreias recentes — Han Solo, Vingadores: Guerra Infinita e Deadpool 2. “Há um cenário aberto para as próximas semanas.”