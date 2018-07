No ar, Marina Ruy Barbosa já estuda texto de próxima novela

No ar com Deus Salve o Rei, Marina Ruy Barbosa já se prepara para sua próxima novela na Globo. Nesta segunda-feira, a atriz compartilhou no Instagram uma foto do texto de O Sétimo Guardião, a substituta de Segundo Sol na faixa das 21h, que terá Marina também como protagonista.

Popular na emissora, a atriz que interpreta a mocinha Amália terá poucos dias de descanso entre a trama épica das 19h, que chega ao fim no dia 30 deste mês, e o começo das gravações de Sétimo Guardião, em Capitólio, Minas Gerais. A nova novela das 21h retomará a parceria entre o autor Aguinaldo Silva, o diretor Rogério Gomes e Marina, que trabalharam juntos em Império.

Na trama, prevista para estrear em novembro, a atriz interpreta Luz da Lua, uma jovem sensitiva, e fará par romântico com Bruno Gagliasso, seu amigo na vida real.