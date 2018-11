Nicolas Prattes desmaiou ao gravar filme de terror: ‘Personagem denso’

Vivendo o mocinho da novela das 7, O Tempo Não Para, Nicolas Prattes encarou uma energia completamente diferente da de seu personagem da leve comédia romântica da Globo ao fazer seu primeiro filme, o terror O Segredo de Davi, que estreia em 22 de novembro. “É meu primeiro filme, e eu desmaiei gravando”, conta o ator em vídeo divulgado em primeira mão no site de VEJA (acima). “Para você ver como o personagem é denso, te tira a energia, te drena.”

O longa, dirigido e roteirizado por Diego Freitas, conta a história de um estudante de cinema que se transforma em um assassino em série que grava suas vítimas e coloca os vídeos na internet. O processo de filmagem foi meticuloso, com Diego ensaiando as cenas com Nicolas diariamente por um mês. “Foi a primeira vez que eu passei por isso, ensaiar todas as cenas dias antes de fazer”, conta o protagonista.

O resultado pareceu agradar a dupla. “Ele me surpreendeu muito, e todo mundo, o Nicolas é uma das pessoas mais talentosas com quem já trabalhei na minha vida”, diz o diretor. “Sempre tive o sonho de fazer cinema. Como primeiro filme, eu posso dizer que eu nunca esperei que fosse o que foi, foi muito melhor do que o meu melhor sonho”, afirma o ator.