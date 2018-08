New Order fará três shows no Brasil este ano

O New Order vai passar pelo Brasil em novembro e dezembro para três apresentações. A banda inglesa de rock eletrônico faz show em São Paulo, no dia 28 de novembro, no Espaço das Américas, com ingressos entre 440 e 240 reais inteira, com opções de meia-entrada para todos os setores. Em Uberlândia, o grupo sobe ao palco da Arena Sabiazinho no dia 30 de novembro, com ingressos entre 160 e 450 reais, valores para inteiras — sendo o mais caro um camarote open bar, sem meia-entrada. Já em Curitiba, a banda se apresenta em 2 de dezembro, no Live Curitiba, com ingressos inteiros entre 220 e 480 reais.

A pré-venda começa no dia 6 de setembro, e a venda para o público geral será iniciada no dia 10. Em São Paulo e Uberlândia, as entradas estão disponíveis no site Livepass. Para Curitiba, no DiskIngressos.