A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 30, um ranking anual das produções que mais fizeram sucesso na plataforma em 2019. Sem grandes surpresas, a terceira temporada da série espanhola La Casa de Papel foi a grande campeã, seguida pela comédia romântica Mistério no Mediterrâneo, protagonizada por Adam Sandler e Jeniffer Aniston. Para completar o pódio, Ryan Reynolds conquistou os espectadores e assumiu a terceira posição com o longa de ação e suspense Esquadrão 6.

Encabeçada por La Casa de Papel, a lista de séries mais populares trouxe ainda a novata The Witcher na cola do sucesso espanhol. Com 8 episódios e Henry Cavill na pele do bruxo Geralt de Rívia, a produção foi lançada no dia 20 de dezembro como a grande aposta da Netflix para o fim do ano, e têm divido a opinião dos críticos desde então. A brasileira Sintonia, com direção do famoso produtor de funk Kondzilla, completa o top 3 do ranking, que conta ainda com Irmandade e as queridinhas dos jovens Sex Education e Stranger Things.

Já entre os filmes, as comédias românticas dominaram as maratonas do público. Além do campeão Mistério no Mediterrâneo, a lista trás ainda a romcom O Date Perfeito, com o jovem astro Noah Centineo e o satírico longa Megarromantico, que brinca com a própria temática das comédias românticas. O juvenil Crush a Altura e o cliché Amor em Obras confirmam o gênero como o preferido entre os usuários, que também deram uma chance para a ação com os longas Esquadrão 6 e Operação Fronteira.

Entre os realities, a aventura interativa de Bear Grylls em Você Radical foi o que mais prendeu o usuário na frente da telinha, superando o fenômeno da organização Marie Kondo, que apareceu na segunda colocação. Nos documentários, a britânica Nosso Planeta, que leva o espectador a conhecer as paisagens da Terra, foi a preferida, seguida de perto pelo controverso Democracia em Vertigem de Petra Costa, e pelo aclamado Homecoming, da popstar Beyonce.