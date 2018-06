Netflix anuncia terceira temporada de ‘3%’ para 2019

A Netflix divulgou na manhã desta segunda-feira que o seriado 3% ganhará uma terceira temporada. Depois da estreia da segunda temporada em abril deste ano, a primeira série original do serviço de streaming no Brasil receberá novos episódios em 2019.

No vídeo que anuncia a novidade, é possível ver três dos protagonistas reunidos: Michele (Bianca Comparato), Rafael (Rodolfo Valente) e Joana (Vaneza Oliveira). De acordo com o comunicado da plataforma, a nova temporada acompanhará os acontecimentos dos útimos episódios, em que o processo que escolhe apenas 3% da população para viver em um lugar paradisíaco está entrando em colapso, enquanto o grupo de rebeldes Causa fica com mais sede de vingança.