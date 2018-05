Nave Millenium Falcon ‘pousa’ em Hollywood para estreia de ‘Han Solo’

Uma gigantesca réplica da nave Millenium Falcon foi instalada na noite de quinta-feira no distrito de Hollywood, em Los Angeles, para a pré-estreia de Solo: Uma História Star Wars. O longa é o segundo spin-off da franquia Star Wars e tem estreia marcada no Brasil para o dia 24 de maio.

Entre os convidados que passaram pelo tapete vermelho do local estavam a atriz de Game of Thrones Emilia Clarke, o cantor Donald Glover e o ator Paul Bettany — os três integram o elenco da mais recente produção da LucasFilm. O diretor do filme, Ron Howard, o veterano roteirista de Star Wars Lawrence Kasdan e o compositor John Williams também compareceram ao evento.

O primeiro spin-off da franquia espacial foi Rogue One, que arrecadou mais de um bilhão de dólares na bilheteria em 2016. A nova produção conta as aventuras do jovem Han Solo (Alden Ehrenreich) junto com o seu escudeiro Chewbacca (Joonas Suotamo) antes dos eventos retratados em Star Wars.