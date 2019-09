Nando Reis nega que homem tenha tentado agredi-lo por fala sobre Bolsonaro

O cantor Nando Reis se pronunciou na noite deste domingo 2 para negar que tenha sofrido uma tentativa de agressão por criticar o governo Bolsonaro durante show em Mossoró (RN), na última sexta-feira. Vídeo que circulou nas redes sociais ao longo do final de semana mostra um homem sendo contido por seguranças ao tentar se aproximar de Nando, que, segundo relatos, teria feito comentários negativos sobre o presidente pouco antes. O cantor não desmentiu as críticas políticas, mas negou que o homem tivesse a intenção de feri-lo.

Depois de interromperem o show do Gustavo Mendes, tentaram agredir outro artista. Um homem invadiu o palco do show de Nando Reis para tentar agredi-lo, durante um show em Mossoró (RN), depois que Nando Reis criticou Bolsonaro. pic.twitter.com/nF1zOwEDXo — ༄ Āηgєℓ Jσηєѕ ༄ (@AnghelJones) September 2, 2019

“Na verdade subiu um fã no palco e, como sempre acontece, as pessoas que vêm por trás ou pelo lado são retiradas com bastante respeito. Essa cena gerou interpretações distorcidas, como se tivesse alguma conotação política pela maneira como o show estava sendo conduzido. Na verdade eu recebi do próprio invasor um pedido de desculpas”, declarou Nando Reis em suas redes sociais.

“Eu queria, neste momento em que todas as coisas estão sensíveis e tendem a ser distorcidas e propagadas quase como calúnias, dizer que estou bem e não houve nenhuma tentativa de agressão, foi apenas um fã que subiu ao palco e foi retirado”, acrescentou o cantor.