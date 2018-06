Nanda Costa reivindicou direitos iguais durante a participação no programa Zona Mista, do canal pago SporTV. Depois de assistir a um vídeo com os jogadores mais bonitos da Copa do Mundo, a atriz perguntou em tom de brincadeira: “E as gatas? Vocês me chamaram aqui para ver isso?”.

Quando os apresentadores Felipe Andreoli e Maurício Meirelles afirmaram que não tinham uma versão feminina preparada, ela ainda insistiu: “Mas tem que ser igual pata todo mundo”. Em seguida, foi exibida uma versão do vídeo com belas torcedoras que foram assistir às disputas na Rússia.

Durante o programa, Nanda ainda falou de seu namoro com a cantora e percussionista Lan Lan. As duas tornaram a relação pública no Dia dos Namorados.

“Você gostou do cabelo do Neymar porque estava parecido com o da sua namorada?”, provocou Andreoli. “Foi uma grande surpresa. Eu olhei para ela e falei: ‘Lan, você está com o cabelo igual ao do Neymar’. Eu queria que ela mudasse, mas ele foi mais rápido e mudou primeiro”, brincou a atriz. Nanda ainda concordou com os apresentadores, quando compararam a cantora com o jogador Philippe Coutinho.