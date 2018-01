Namorado de Sasha questiona: ‘É normal ela mandar e eu fazer?’

Bruno Montaleone, 21 anos, usou as redes sociais para se declarar e fazer piadas sobre o namoro com Sasha Meneghel, 19. O ator e modelo disse no Twitter que a filha de Xuxa é sua primeira namorada e decidiu tirar algumas dúvidas com os seguidores. “Galera, tô namorando pela primeira vez. Dicas, por favor! É normal ela mandar e eu fazer tudo? Tô fazendo certo?”, brincou Montaleone e emendou outra gracinha: “Ah, ontem ela teve uma crise de riso incontrolável, acho que a minha veio com defeito, onde conserta?!”

O casal assumiu o namoro na virada do ano. Eles passaram o Réveillon em São Miguel do Gostoso (RN). No Instagram, o rapaz publicou uma foto dos dois com a legenda: “Ela me completa”. Sasha fez parecido na mesma rede social. “Ei, adoro tu”, escreveu ela.