Namorado de Sasha entrará para ‘O Outro Lado do Paraíso’

Mãe quando a Sra começou andar de cadeira de rodas a Sra atropelava a gente e ria, andando de carrinho acelerava e levava os netos de carona, quando começou parar de poder pintar com pincel usou os dedos e as pinturas eram simplesmente mais lindas… quando não podia mais falar tentava se expressar com os olhos … e que olhar… hj na cama sem poder mexer nada vejo o quanto tenta estar aqui VIVA pra gente, pra nos filhos, netos , bisnetos… e agregados.OBRIGADA POR SER TAO FORTE .

