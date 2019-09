Músico e produtor Ric Ocasek, do ‘The Cars’, é encontrado morto em NY

O músico Ric Ocasek morreu neste domingo aos 75 anos, segundo informações da imprensa americana. Ocasek foi vocalista da banda de rock The Cars, grupo de grande sucesso nos anos 1970 e 1980, além de ter produzido discos para bandas como Weezer e Bad Religion e No Doubt.

A causa da morte não foi divulgada até o momento. Agentes da polícia de Nova York comunicaram que responderam a um chamado no bairro de Manhattan e encontraram o músico já sem vida em sua cama.

Entre os maiores sucessos do The Cars destacam-se Good Times Roll e Just What I Needed. Em 2018, como membro do grupo, Ocasaek foi incluído no Hall da Fama do Rock’n’roll.

Quando foram introduzidos no Hall da Fama, os membros do The Cars foram descritos como “combinação perfeita entre a new wave e o rock clássico”, segundo o New York Daily News.