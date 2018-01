Museu oferece privada de ouro a Trump em vez de Van Gogh

Donald Trump pediu emprestado ao Museu Guggenheim uma pintura de Van Gogh para decorar a Casa Branca — mas a demanda desceu cano abaixo. Em um e-mail, a diretora do museu de Nova York, Nancy Spector, negou o pedido de empréstimo do quadro Landscape with Snow (1888) do pintor holandês, e ofereceu no lugar uma privada de ouro maciço.

Em entrevista ao jornal The Washington Post, Spector argumentou que a pintura seria exposta no Guggenheim de Bilbao, na Espanha, por isso não poderia passar uma temporada na Casa Branca. Para compensar, a diretora ofereceu a curiosa obra de arte de Maurizio Cattelan.

A obra chamada “Estados Unidos”, que inclui assento, tampa e cisterna de descarga da privada, foi utilizada por cerca de 100.000 pessoas durante sua exposição no museu, localizado em frente ao Central Park.

O artista “gostaria de oferecê-lo à Casa Branca para um empréstimo de longo prazo”, escreveu Spector, citada pelo The Washington Post. “É, claro, de um valor excepcional e bastante frágil, mas daremos todas as instruções para a instalação e manutenção”.

Solicitado pela AFP, o Guggenheim se negou a fazer qualquer comentário. A Casa Branca também não se pronunciou.

Os pedidos de empréstimo da Casa Branca ao museu são um prática de muitos anos. Durante o governo de Barack Obama, várias pinturas de Mark Rothko e Edward Hopper, entre outros, foram emprestadas.