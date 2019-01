Museu Nacional apresenta primeira exposição após incêndio

O Museu Nacional apresentou nesta quarta-feira a exposição Quando Nem Tudo Era Gelo – Novas Descobertas no Continente Antártico, a primeira depois do incêndio de grandes proporções que destruiu 90% do acervo em setembro do ano passado.

A mostra foi montada no Centro Cultural Casa da Moeda, no centro do Rio de Janeiro e abre ao público nesta quinta-feira 17, ficando em cartaz até maio. A entrada será gratuita.

Quando Nem Tudo Era Gelo inclui 160 peças do projeto Paleoantar, dedicado a a coletar e estudar rochas e fósseis da Antártida – delas, oito peças foram resgatadas dos escombros do prédio. Um dos itens mais significativos é um fóssil de pterossauro, um réptil voador cujo primeiro registro na Antártida remonta ao período Cretáceo.

zoom_out_map 1 /7 Representação de tubarão na exposição 'Quando Nem Tudo era Gelo', organizada pelo Museu Nacional e exposta no Centro Cultural Casa da Moeda, no Rio - 16/01/2019 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

zoom_out_map 2 /7 Representação de mosassauro, lagarto marinho do período Cretáceo na exposição 'Quando Nem Tudo era Gelo', organizada pelo Museu Nacional e exposta no Centro Cultural Casa da Moeda , no Rio - 16/01/2019 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

zoom_out_map 3 /7 Fósseis encontrados em pesquisas na Antártica, na exposição 'Quando Nem Tudo era Gelo', organizada pelo Museu Nacional e exposta no Centro Cultural Casa da Moeda, no Rio - 16/01/2019 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

zoom_out_map 4 /7 Peixes da Antártica na exposição 'Quando Nem Tudo era Gelo', organizada pelo Museu Nacional e exposta no Centro Cultural Casa da Moeda, no Rio - 16/01/2019 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

zoom_out_map 5 /7 Equipamentos de pesquisas da Antártica na exposição 'Quando Nem Tudo era Gelo', organizada pelo Museu Nacional e exposta no Centro Cultural Casa da Moeda, no Rio - 16/01/2019 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

zoom_out_map 6 /7 Fóssil de uma pinha encontrada na Antártica vai para exposição 'Quando Nem Tudo era Gelo', organizada pelo Museu Nacional e exposta no Centro Cultural Casa da Moeda, no Rio - 16/01/2019 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

zoom_out_map 7/7 Fóssil de osso de pterossauro encontrado e tronco de pesquisas da Antártica na exposição 'Quando Nem Tudo era Gelo', organizada pelo Museu Nacional e exposta no Centro Cultural Casa da Moeda, no Rio - 16/01/2019 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Estão expostos ainda fósseis de répteis, baleias, lagostas, pinha e samambaias. No percurso, os vistantes também poderão ver como é o trabalho dos paleontólogos, quais ferramentas eles usam, como se abrigam e como se locomovem.

O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, declarou que a exposição “demonstra que o museu segue vivo e continua cumprindo a sua função”, ao abrir uma exposição quatro meses depois do incêndio.

A exposição é dividida em duas salas. A primeira simula a situação na qual trabalhou a equipe de pesquisa que foi à Antártida, mostrando as condições atuais do local. A segunda faz uma viagem 90 milhões de anos atrás para descobrir como era o lugar naquela época.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10 às 16 horas, e no domingo, das 10 às 15 horas.

(Com EFE e Agência Brasil)