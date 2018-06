Mulheres no comando: Anitta e Tatá Werneck apresentarão Prêmio Multishow

Anitta e Tatá Werneck foram as escolhidas para comandar o Prêmio Multishow 2018, que será transmitido ao vivo no dia 25 de setembro. A cantora carioca estreia como apresentadora do evento como substituta de Fábio Porchat, que foi anfitrião ao lato de Tatá nas últimas duas edições da premiação.

O Prêmio Multishow conta com nove categorias, como Melhor Cantor, Melhor Cantora, Melhor Show e Melhor Música. Todos os indicados serão revelados em uma transmissão ao vivo nos perfis do canal nas redes sociais a partir das 18h30 desta segunda-feira. Depois disso, uma votação popular ficará aberta no site do Multishow até as vésperas da premiação, para a escolha dos vencedores.