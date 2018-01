Mulheres lideram a bilheteria de 2017 nos Estados Unidos

As mulheres roubaram a cena de Hollywood em 2017. Além de protagonizarem uma grande exposição dos casos de assédio na indústria do cinema, elas se tornaram as queridinhas do público, comandando os três filmes com a maior bilheteria nos Estados Unidos.

Na véspera de Ano Novo, Star Wars: Os Últimos Jedi — que acompanha a saga de Rey (Daisy Ridley) — chegou à marca de 533 milhões de dólares, batendo o recorde do ano que até então pertencia a A Bela e a Fera – estrelado por Emma Watson -, com 504 milhões de dólares. Mulher-Maravilha ocupa o terceiro lugar do ranking, com 412,6 milhões de dólares.

Os filmes também estão entre as maiores bilheterias mundiais. De acordo com o site Box Office Mojo, A Bela e a Fera ocupa o primeiro lugar, com cerca de 1,2 bilhão de dólares. Os Últimos Jedi, por hora, ocupa a terceira posição, marcando 1,05 bilhão de dólares. Já o filme da guerreira amazona ficou em nono lugar, com 821 milhões de dólares.

As protagonistas femininas não lideravam a bilheteria anual dos Estados Unidos desde 1958, quando Ao Sul do Pacífico, A Mulher do Século e Gata em Teto de Zinco Quente foram os filmes mais populares no país.