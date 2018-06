Mostra de filmes de Tim Burton ganha aval para captar 500 000 reais

Uma mostra de filmes em homenagem ao cineasta Tim Burton recebeu aval do Ministério da Cultura para captar quase 500.000 reais através de incentivos fiscais. O projeto, que deverá ser realizado em 2019, tem previsão de passar por três capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

De acordo com o curador do projeto, Bruno Lira Gomes, a mostra reunirá filmes dirigidos e produzidos por Tim Burton, além de longas que serviram de referência para a formação do cineasta americano. “Há um interesse do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) de que a mostra aconteça dentro de unidades da rede, mas isso ainda dependerá da programação do próximo ano”, conta.

A mostra Tim Burton e Suas Histórias Peculiares já foi realizada em Belo Horizonte, em parceria com o Serviço Social do Comércio, o Sesc. Entre outubro e novembro de 2017, foram exibidos cerca de quarenta títulos relacionados ao diretor. “O objetivo é que dessa vez sejam exibidos ainda mais filmes, construindo uma retrospectiva do cineasta”, complementa Bruno.