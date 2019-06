Morre o produtor musical André Midani, aos 86 anos

View this post on Instagram

Nosso querido André Midani se foi. O mestre dos mestres. Com ele aprendemos muito. Eu não teria feito tudo que fiz, sem seus ensinamentos e a liberdade que me deu para criar. A música no Brasil, não seria o que foi sem a sua presença, seu entusiasmo, seu olhar artístico, sua sensibilidade e sua firmeza de não permitir ingerências de fora. Seu pragmatismo fazia com que as coisas acontecessem. Sua ligação com a Bossa Nova, o seu apoio à Tropicália, sua aposta no Rock e outras coisas que vieram depois, deixam claro sua importância. Sorte daqueles que puderam observar de perto seu jeito de trabalhar e viver. Obrigado André por tudo que você fez por mim, pelas pessoas, pela música e pela arte. Você sempre lembrado com o maior carinho por todos nós. Descanse em paz querido André.🙏