Morre o escritor e jornalista José Louzeiro, aos 85 anos

Morreu nesta sexta-feira o escritor e jornalista José Louzeiro, aos 85 anos, no Rio de Janeiro. Segundo o Jornal Nacional, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Louzeiro nasceu em São Luís, no Maranhão, mas morava no Rio desde meados da década de 1950. É autor de livros como Infância dos Mortos, que deu origem ao argumento do filme Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981), e de Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, adaptado para o cinema em 1977, com roteiro assinado pelo próprio autor.

Louzeiro começou a carreira como jornalista aos 16 anos, como aprendiz no jornal O Imparcial. No Rio, trabalhou na Revista da Semana, O Jornal, Manchete, Diário Carioca, Última Hora e Correio da Manhã. Também passou por redações como Folha de S.Paulo e Diário do Grande ABC, em São Paulo.

Sua estreia na literatura se deu com a coletânea de contos Depois da Luta, lançada em 1958. Escreveu ainda títulos como Aracelli, Meu Amor, Carne Viva e os infantojuvenis A Gang do Beijo, Praça das Dores e Gugu Mania.

Além de adaptar Lúcio Flávio, assinou os roteiros de filmes como O Caso Cláudia (1979) e O Homem da Capa Preta (1986).