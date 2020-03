Morre o desenhista Daniel Azulay, vítima de coronavírus

Faleceu na tarde desta sexta 27, no Rio de Janeiro, o desenhista carioca Daniel Azulay. Aos 72 anos, ele foi uma das vítimas do novo coronavírus. O artista estava internado tratando de uma leucemia quando contraiu a doença. “Faremos rezas virtuais para ele nos próximos dias em virtude do isolamento”, diz um comunicado em sua página oficial do Facebook.

Desenhista autodidata, formou-se em direito pela Universidade Cândido Mendes em 1969. Nessa época começou a publicar suas primeiras histórias em quadrinhos e cartuns em revistas e jornais. Sua grande criação, a Turma do Lambe-Lambe, surgiu nos anos 70 em linguagem de quadrinhos e ganhou formato televisivo durante dez anos consecutivos, nas emissoras Bandeirantes e Educativa.

Ele participou como apresentador ainda de programas como Azuela do Azulay, no Canal Futura, nos anos 2000, e de um canal próprio no YouTube.