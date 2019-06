Morre o roqueiro Serguei, aos 85 anos

Morreu nesta sexta-feira, 7, aos 85 anos, o roqueiro Serguei. Ele estava internado no Hospital Doutora Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

Nome artístico de Sérgio Augusto Bustamante, Serguei foi comissário de bordo antes de começar a carreira musical, nos Estados Unidos, para onde se mudou para morar com a avó quando criança. A alcunha artística veio de um apelido dado a ele por um amigo russo que não conseguia pronunciar seu nome de batismo.

Esteve no Festival de Woodstock, em 1969, mesmo ano em que contava ter conhecido e se tornado amigo de Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Ele afirmava, também, que tinha tido um relacionamento com Janis.

Lançou, no total, onze discos e ficou conhecido por músicas como Eu Sou Psicodélico e Mamãe, Não Diga Nada ao Papai. O cantor se apresentou na programação principal de duas edições do Rock in Rio, em 1991 e em 2001. Em 2011 e em 2013, fez shows na programação paralela do festival.

O cantor morava em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio, em uma casa que transformou no chamado Templo do Rock, museu com seus discos, roupas e prêmios. Em 2011, o canal pago Multishow produziu a websérie Serguei Rock Show, gravada no museu.

Foi um dos destaques da escola de samba Mocidade de Padre Miguel, em 2013, em um enredo que contava a história do Rock in Rio.