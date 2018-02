Morre Niltinho ‘Tristeza’, autor de grandes clássicos do Carnaval

O cantor e compositor Niltinho Tristeza, morreu na tarde deste sábado, no Rio de Janeiro. Ele é autor dos clássicos Tristeza e Liberdade! Liberdade! Abra as Asas Sobre Nós, esta última o samba-enredo campeão da escola Imperatriz Leopoldinense em 1989. O músico lutava contra um câncer de pulmão.

Seu maior samba, Tristeza, é de 1963. O sucesso só veio três anos mais tarde, quando a música composta em parceria com Haroldo Lobo passou a tocar nas rádios. No carnaval de 1966, Ari Cordovil gravou-a e imortalizou seus versos: “Tristeza, por favor vá embora / minha alma que chora…” O mesmo samba ganharia mais de 210 versões e regravações no país e no exterior.

A grande repercussão dos dois sambas mudou a vida do compositor. Liberdade foi usada pela Rede Globo como tema de abertura da novela Lado a Lado, exibida entre 2012 e 2013.