Morre estrela da ópera Jessye Norman, aos 74 anos

A soprano americana Jessye Norman, vencedora de quatro Grammy Awards, morreu na manhã desta segunda-feira, aos 74 anos, na cidade de Nova York. A informação é de Gwendolyn Quinn, porta voz da família.

De acordo com a declaração dada ao Associated Press, a cantora lírica, que estava internada no Mount Sinai St Luke’s Hospital, foi vítima de um choque séptico e falência múltipla de órgãos decorrente de complicações de uma lesão na medula espinhal ocorrida em 2015.

“Nós estamos orgulhosos das conquistas musicais de Jessye e da inspiração que ela foi para plateias por todo o mundo. Estamos igualmente orgulhosos de sua humanidade e seu ativismo em causas como a fome, falta de moradia, o desenvolvimento de jovens e a educação de arte e cultura”, diz o comunicado da família.

A soprano começou a carreira na década de 1960, na ópera Aida, de Giuseppe Verdi. Com a francesa Les Troyens, de Hector Berlioz, fez sua estreia nos palcos no tradicional Metropolitan Opera, em Nova York, em 1983. Sua trajetória foi marcada pela voz imponente, cantada com pouco esforço, entoando grandes peças de nomes como Johann Strauss e Wagner. Ela também circulou por palcos menos eruditos, como o Festival de Jazz de Montreux, confira no vídeo abaixo: