Morre Edwin Hawkins, cantor gospel do hit ‘Oh Happy Day’

O cantor gospel Edwin Hawkins, conhecido pelo hit Oh Happy Day, morreu na segunda-feira, em sua casa em Pleasanton, na Califórnia. Ele tinha 74 anos e sofria de câncer de pâncreas, informou o porta-voz Bill Carpenter à Associated Press.

Foi com a sua banda Edwin Hawkins Singers que ele ganhou o Grammy, interpretando Oh Happy Day, adaptação de um hino gospel popular nos Estados Unidos e que se tornou um grande sucesso em 1969.

O grupo havia lançado o disco Let Us Go into the House of the Lord, que continha a música, voltado inicialmente para o público religioso, mas viu o sucesso crescer depois que as rádios de San Francisco começaram a tocar a canção. Ao longo dos anos, a música ganhou várias versões de artistas como Glen Campbell, Elvis Presley e Johnny Mathis.