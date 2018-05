Morre, aos 93 anos, a atriz Eloísa Mafalda

⭐️18/09/1924 ✝️16/05/2018 Vá com Deus meu GRANDE AMOR! Exemplo de correção profissional, foi "pãe" e a pessoa que deu aval para a continuidade da gravidez da menina Mirian, que me permitiu nascer, sendo criado por essas duas mulheres sensacionais. Foi a primeira mulher que me pegou no colo. Sim! Antes de colocarem no colo da minha mãe, ela pegou da mão da obstetra e disse: – É meu neto! Nosso amor sempre foi explícito. Quando aprendi a escrever, escrevi em todos os livros da casa dela, listas telefônicas, paredes, gavetas: "Vó te amo" Tomei esporro da mãe e do tio, mas ela disse que adorou! Ela me deu a primeira bola de basquete e eu morria de vergonha, quando aos 8 anos, ela parava o treino para me dar suspiro com o seguinte argumento: "Açúcar é energia" Todo o conforto e condição de escolher qualquer caminho, sem medo de errar, foi ela quem nos proporcionou. Aquela menina Mirian, passou os últimos 10 anos, exclusivamente, vivendo para cuidar da nossa Rainha. Com louvor! Um carinho, atenção e paciência ao enfrentar "O alemão", que me deram muito orgulho da minha mãe. Amor eterno por vc, Dona "BoaFalda" Theoto, alguns a conhecem, como Eloísa Mafalda, mas para mim, será eternamente, a minha Vovóca querida! Saiba que transmito tudo que aprendi com vc, para Miguel e Maya. Obrigado por tudo! 🙏🏼💔#rip #descanseempaz #missãocumprida #obrigadoportudo #amordaminhavida #vácomdeus #maisumaestrelanocéu #melhoravódouniverso

