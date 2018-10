Morre, aos 79 anos, a atriz e dubladora Maximira Figueiredo

Morreu nesta segunda-feira a atriz e dubladora Maximira Figueiredo Gagliano, aos 79 anos. Entre seus trabalhos mais marcantes estão a vilã Rosália, da novela Pérola Negra, do SBT, e as vozes de personagens como a professora Wingo em Doug, a elefanta Celeste em Babar e a robô Rosie em Os Jetsons. Também integrou o elenco da TV Paulista no início da década de 1960.

A notícia foi publicada nas redes sociais de sua colega de dublagem, Alessandra Araújo. “Com muito pesar, informo o falecimento da grande atriz e dubladora Maximira Figueiredo Gagliano”, informou.

Segundo a postagem, o sepultamento deve ocorrer na terça-feira, às 16h, na Praia Grande, litoral paulista. O velório ocorre no mesmo dia a partir das 9h.

Seu filho, Leonardo Gagliano, também usou as redes sociais para postar uma foto da infância ao lado da mãe.