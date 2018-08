Morre aos 68 anos Ed King, guitarrista do Lynyrd Skynyrd

O guitarrista Ed King, de 68 anos, morreu na última quarta-feira em sua casa na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Não foi divulgada a causa de sua morte, mas o músico há anos lutava contra um câncer de pulmão. King pode até não ser conhecido do grande público, mas ele é co-autor de um dos maiores clássicos da história do rock: Sweet Home Alabama, canção do Lynyrd Skynyrd. “Estou chocado e triste com a morte de King”, declarou Gary Rossington, um dos integrantes do grupo. “Ele era nosso irmão e um grande guitarrista”.

Ed King, que também integrou o Strawberry Alarm Clock, uma das principais bandas da cena psicodélia de San Francisco, entrou no Lynyrd Skynyd em 1972. Ele foi um dos arquitetos da sonoridade característica do grupo sulista: uma poderosa combinação de três guitarras, onde todos se revezavam no ritmo e nos solos. Foi assim que o Lynyrd Skynyrd deixou sua marca registrada em canções como Sweet Home Alabama e Free Bird.

O músico deixou o grupo em 1975. Dois anos depois, um acidente de avião dizimaria boa parte do Lynyrd Skynyrd. Ele ajudou na reformulação da banda, em 1987. Problemas no coração, contudo, o impediram de se manter na estrada e King saiu em 1996. Em 2006, o Lynyrd Skynyrd ingressou no Rock and Roll Hall of Fame.