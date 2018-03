Morre a atriz Tônia Carrero, aos 95 anos, no Rio

1. Tônia Carrero no filme "Eu Eu Eu José Lewgoy", de 2011 zoom_out_map 1 /20 Tônia Carrero no filme "Eu Eu Eu José Lewgoy", de 2011

2. Retrato da atriz Tônia Carrero de 1992 zoom_out_map 2 /20 Retrato da atriz Tônia Carrero de 1992 (/Revista Contigo)

3. Cecil Thiré, Jardel Filho e Tônia Carrero na peça "Falando de rosas", em 1969 zoom_out_map 3 /20 Cecil Thiré, Jardel Filho e Tônia Carrero na peça "Falando de rosas", em 1969

4. Tônia Carrero e Leonardo Vilar no filme "Chega de Saudade", de Laís Bodansky. zoom_out_map 4 /20 Tônia Carrero e Leonardo Vilar no filme "Chega de Saudade", de 2008

zoom_out_map 5 /20 Tônia Carrero e Paulo Autran durante participação especial na minissérie 'Um Só Coração', em 2004 (Renato Rocha Miranda/TV Globo)

6. sandra-brecc81a-victor-civita-tocc82nia-carrero-e-silvio-santos-na-entrega-do-trofeu-imprensa zoom_out_map 6 /20 Sandra Bréa, Victor Civita, Tônia Carrero e Silvio Santos, na entrega do Troféu Imprensa, em 1975 (J. Ferreira da Silva)

7. Victor Civita com Tônia Carrero e Silvio Santos na entrega do Troféu Imprensa, em 1975 zoom_out_map 7 /20 Victor Civita com Tônia Carrero e Silvio Santos na entrega do Troféu Imprensa, em 1975 (J. Ferreira da Silva)

8. a-atriz-tocc82nia-carrero-na-pecc81rgola-do-hotel-copacabana-palace-na-decc81cada-de-50 zoom_out_map 8 /20 A atriz Tônia Carrero no hotel Copacabana Palace, na década de 50 (Carlos Moskovicks) CARLOS MOSKOVICKS

9. A atriz Tônia Carrero na estreia da peça teatral "A Balada", em 2003 zoom_out_map 9 /20 A atriz Tônia Carrero na estreia da peça teatral "A Balada", em 2003 (Bob Paulino)

10. Retrato da atriz Tônia Carrero de 1968 zoom_out_map 10 /20 Retrato da atriz Tônia Carrero de 1968 (José Antônio)

11. Retrato da atriz Tônia Carrero de 1972 zoom_out_map 11 /20 Retrato da atriz Tônia Carrero de 1972 (J. Ferreira da Silva) J. FERREIRA DA SILVA

12. Tônia Carrero no filme "Tico-Tico no Fubá", de 1952 zoom_out_map 12 /20 Tônia Carrero no filme "Tico-Tico no Fubá", de 1952

13. Tônia Carrero sendo cumprimentada por Emiliano Queiroz, no lançamento de sua biografia "Tônia Carrero - Movida pela Paixão", em 2009 zoom_out_map 13 /20 Tônia Carrero sendo cumprimentada por Emiliano Queiroz, no lançamento de sua biografia "Tônia Carrero - Movida pela Paixão", em 2009 (Anderson Borde)

14. Tônia Carrero, Fernanda Montenegro e Natália Timberg na telenovela "Sangue do Meu Sangue", de 1969 zoom_out_map 14 /20 Tônia Carrero, Fernanda Montenegro e Natália Timberg na telenovela "Sangue do Meu Sangue", de 1969 (Jean Solari) JEAN SOLARI

15. Tônia Carrero na novela "Pigmalião 70", de 1970 zoom_out_map 15 /20 Tônia Carrero na novela "Pigmalião 70", de 1970 (Reprodução//Reprodução)

16. José Lewgoy e Tônia Carrero na novela "Água Viva", da Rede Globo. zoom_out_map 16 /20 José Lewgoy e Tônia Carrero na novela "Água Viva", de 1980

17. Tônia Carrero na novela " Senhora do Destino", de 2004 zoom_out_map 17 /20 Tônia Carrero na novela " Senhora do Destino", de 2004 (Renato Rocha Miranda/TV Globo) RENATO ROCHA MIRANDA

18. Tônia Carrero, Hebe Camargo e Fernanda Montenegro, em 2003 zoom_out_map 18 /20 Tônia Carrero, Hebe Camargo e Fernanda Montenegro, em 2003

19. Tônia Carrero, sendo homenageada pelo apresentador José Wilker, na cerimônia de entrega da 20ª edição do Prêmio Shell de Teatro, em 2008 zoom_out_map 19 /20 Tônia Carrero, sendo homenageada pelo apresentador José Wilker, na cerimônia de entrega da 20ª edição do Prêmio Shell de Teatro, em 2008 (Mauricio Melo) MAURICIO MELO

20. Retrato da atriz Tônia Carrero de 1985 zoom_out_map 20/20 Retrato da atriz Tônia Carrero de 1985 (Luizinho Coruja)

A atriz Tônia Carrero morreu no último sábado, no Rio de Janeiro, aos 95 anos. A neta Luisa Thiré confirmou a informação à GloboNews.

Ela passava por cirurgia para tratar uma úlcera, quando sofreu parada cardíaca. O procedimento foi realizado em uma clínica particular na Gávea, no Rio de Janeiro.

Desde 1999 ela sofria de hidrocefalia oculta, que consiste no acúmulo de líquido no cérebro, provocando pressão interna. Na época, Tônia se submeteu a uma cirurgia para colocar um dreno debaixo do couro cabeludo e conseguiu continuar a trabalhar. Uma segunda intervenção, nove anos depois, não surtiu o mesmo resultado satisfatório. A doença fez com que a atriz tivesse a fala e os movimentos comprometidos, o que a levou a optar por uma vida reclusa em sua casa, no Jardim Botânico, Rio. Sua última aparição pública foi em 2011, quando prestigiou um espetáculo de seu único filho, o ator Cecil Thiré, de 73 anos. Em outubro de 2016, esteve nove dias internada para tratar uma pneumonia.

Diva

Maria Antonietta Portocarrero Thedim nasceu na capital carioca em 23 de agosto de 1922 e desde a infância vislumbrava um futuro na ribalta, para desespero da mãe recatada e do lar, Zilda de Farias. Já o pai, o marechal Hermenegildo Portocarrero, costumava ser visto na primeira fila da plateia de suas peças.

Aos 17 anos, casou-se com o diretor de cinema Carlos Arthur Thiré, pai de Cecil, que em princípio também se mostrou contrário à ideia de ver a mulher atuando. Tônia formou-se em Educação Física em 1941 e chegou a dar aulas no Vasco, mas ao acompanhar o marido em um período de trabalho em Paris decidiu retomar o antigo sonho. Fez vários cursos e, ao retornar ao Brasil, aos 25 anos, estrelou seu primeiro filme, Querida Suzana, de Alberto Pieralise, que trazia nomes como Anselmo Duarte e Nicette Bruno no elenco.

O desempenho chamou a atenção do cineasta Fernando de Barros, que a convidou para trabalhar em Caminhos do Sul (1949) e Perdida pela Paixão (1950). Depois disso, a convite do empresário Franco Zampari, Tônia entrou para a Companhia Cinematográfica Vera Cruz com status de diva de Hollywood. Nos famosos estúdios de São Bernardo do Campo (SP), Tônia protagonizou Apassionata (1952), Tico-tico no Fubá (1952) e É Proibido Beijar (1954), de Ugo Lombardi. O longa Chega de Saudade (2008), de Laís Bodanzky, marcou a despedida do cinema e rendeu-lhe o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Cartagena. Ainda em 2008, Tônia foi a homenageada do ano do Prêmio Shell.

Ela subiu aos palcos pela primeira vez em 1949 em Um Deus Dormiu Lá em Casa, pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), ao lado de Paulo Autran. A partir daí, participou de várias montagens de textos clássicos como Otelo (1956), de William Shakespeare, Quem Tem Medo de Virgínia Woolf? (1978), de Edward Albee, e Casa de Bonecas (1971), de Henrik Ibsen. Em 1968, destacou-se ao interpretar a prostituta Neusa Sueli na peça Navalha na Carne, de Plínio Marcos, com direção de Fauzi Arap. Seu espetáculo derradeiro aconteceu em 2007: Um Barco para o Sonho, de Alexei Arbuzov, produzido pelo filho e dirigido pelo neto, Carlos Thiré.

Na TV, teve grande sucesso como a milionária Cristina Melo de Guimarães Cerdeira de Pigmalião 70, novela levada ao ar pela Rede Globo em 1970. O corte de cabelo da personagem conquistou as ruas e ganhou o apelido de “Pigmalião”. Outro papel de destaque foi o da socialite excêntrica e liberada Stella Simpson de Água Viva (1980), na mesma emissora, pelo qual recebeu o prêmio de melhor atriz de televisão da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), e Rebeca, em Sassaricando. O ano de 2004 marcou suas últimas aparições na televisão: como Madame Berthe Legrand, em Senhora do Destino, e interpretando ela mesma na minissérie Um Só Coração, atração produzida pela Globo em comemoração aos 450 anos de São Paulo.

Amores intensos

Na vida pessoal, Mariinha, apelido pelo qual a família a chamava, casou-se mais duas vezes: com o ator e diretor italiano Adolfo Celi, que terminou um romance com a atriz Cacilda Becker para ficar com ela, e com o empresário César Thedim, do qual nunca chegou a se divorciar de fato. Enquanto era casada com Celi, Tônia se envolveu com o escritor Rubem Braga, que a amou perdidamente, e com o colega Paulo Autran. Sempre falou sem pudor sobre seus romances – admitiu publicamente um enorme arrependimento por não ter cedido às investidas de Juscelino Kubitschek e Vinicius de Moraes. Esse último, aliás, eternizou a paixão não correspondida na canção Formosa.

Pouco afeita à hipocrisia, Tônia certa vez admitiu a Cacilda Becker – que a ignorou durante 11 anos após a traição de Celi – que sentia inveja dela. Ela também não era chegada à falsa modéstia de fingir que não possuía consciência do quanto era bonita. Tinha, sim, e não escondia o desgosto provocado pelo envelhecimento. Felizmente, para deleite do público que pôde conferir seus trabalhos e acompanhar sua trajetória, soube extrair o melhor possível da rara combinação de talento e beleza. Além de Cecil e de Carlos, Tônia deixou outros três netos e cinco bisnetos.