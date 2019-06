Morre a atriz Sônia Guedes, aos 86 anos

Morreu na noite desta segunda-feira, aos 86 anos, a atriz Sônia Guedes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT, onde a atriz fez sua última novela, Chiquititas, em 2014. A causa da morte não foi divulgada. Informações sobre velório e enterro serão anunciadas em breve pela emissora.

Formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), Sônia fez carreira na televisão, no cinema e no teatro. Participou da série Malu Mulher (1979), como a mãe da protagonista Regina Duarte, de novelas como Barriga de Aluguel (1990) e Mulheres Apaixonadas (2003), da Globo, As Pupilas do Senhor Reitor (1995) e Esmeralda (2004), do SBT, e Luz do Sol (2007) e Amor e Intrigas (2008), da Record.

No teatro, fez peças como Caixa de Sombras (1978), pela qual ganhou os prêmios Ziembiski, APCA e Governador do Estado, Rasga Coração (1979), A Falecida (1965) e Ganhar ou Ganhar (1983).

Na internet, colegas de profissão lamentaram a morte e homenagearam a atriz. “Boa viagem. Um beijo, estrela”, disse Tuca Andrada no Instagram. “Sonia Guedes nos deixou, grande atriz, amiga querida”, disse a atriz Tania Bondezan.