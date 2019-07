Morre a atriz Ruth de Souza aos 98 anos

A atriz Ruth de Souza morreu neste domingo, aos 98 anos. Ela estava internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copa D’Or, no Rio.

Ela foi a primeira atriz negra a se apresentar no Theatro Municipal do Rio, na peça O Imperador Jones, de Eugene O’Neil. Ruth também foi a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema — o Leão de Ouro, no Festival de Veneza de 1954. Foi pioneira ainda no Teatro Experimental do Negro. Em 1948, estreou no cinema num papel de Terra Violenta, adaptado do romance Terras do Sem Fim, de Jorge Amado

Ruth de Souza dedicou mais de sete décadas à dramaturgia e é considerada um ícone para várias gerações de atores. Na Globo, atuou em dezenas de novelas, como O Bem-Amado, Helena e Sinhá Moça. No carnaval deste ano, ela foi homenageada pela escola de samba carioca Santa Cruz.