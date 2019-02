Monty Python divulga música inédita antes de despedida

O grupo de humor britânico Monty Python divulgou nesta terça-feira a música Lousy Song, uma das inéditas que integrará o disco Monty Python Sings (Again), com lançamento previsto para 9 de junho, e fará parte da série de dez espetáculos de despedida do grupo marcada para Londres.

A faixa foi divulgada pela emissora britânica BBC Rádio 2 e no canal oficial do Monty Python no YouTube. No clipe, ambientado nas ruas de Londres, cidadãos britânicos aparecem com um fone de ouvido escutando a canção. A reação deles e da narração de fundo, no entanto, é de reprovação, fazendo uma piada com o título Lousy Song, (ou Música Nojenta, em tradução livre). Eric Idle, um dos integrantes, afirmou que esse esquete em particular é o único “totalmente improvisado na história do grupo”.

Monty Python Sings (Again) será a reedição de Monty Python Sings, lançado em 1989, com os principais sucessos musicais da televisão e do cinema dos humoristas, que foi dedicado na época a Graham Chapham, membro do grupo que morreu em no mesmo ano.

