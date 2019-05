Modelo que morreu na SPFW estava inseguro para desfile, diz ex-agente

View this post on Instagram

Meu coração está em pedaços meu amor, sofro por saber que não terei mais você comigo mas sou grato por ter te encontrado nesta vida e ter deixado explícito tudo que sinto por você como neste post. Descanse em paz Teleco, você deixou seu legado! #Repost @faeloribeiro • • • • • Desde 2011… De todos os filhotes que trabalham comigo esse é o mais antigo, o Tales Cota (@tales.cotta) que já foi Tales Soares chegou até mim no início da minha carreira e aprendemos juntos. Ele costuma dizer que aprendeu tudo comigo mas eu aprendi muito com ele também, eu vi de perto algumas pessoas tentando desmotiva-lo e dizendo que ele não seria modelo nunca, HAHAHA, que bom que você preferiu me ouvir, essa semana entrei nessa passarela junto com você, estive torcendo daqui para que desse tudo certo, e deu, Teleco você é um exemplo de persistência, dedicação, educação e profissionalismo, cativa todo mundo com esse jeitinho mineiro e impressiona a todos com suas superações, superou os anos na faculdade que tirava seu sono e continuou sendo modelo, superou as reprovações locais por não ser muito alto e continuou sendo modelo, superou a si mesmo quando ninguém mais acreditava e cá está você! Te amo filhote e quero te ver brilhando cada vez mais ♥️