Minissérie sobre Santos Dumont divulga as primeiras imagens

A HBO divulgou, nesta segunda-feira, as primeiras imagens da minissérie Santos Dumont: Mais Leve que o Ar. Ambientada entre o final do século XIX e início do século XX, a trama explorará a vida e as invenções do primeiro homem a voar, interpretado por João Pedro Zappa. Nas fotos, o ator posa em frente à casa que Dumont morou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um dos cenários do seriado.

Ainda sem data de estreia, a série de seis episódios será dirigida por Fernando Acquarone e Estevão Ciavatta, com roteiro de Pedro Motta Gueiros e Gabriel Mariani Flaksman. Confira abaixo as imagens:

–

–

–

A casa de Santos Dumond em Petrópolis, no Rio de Janeiro A casa de Santos Dumond em Petrópolis, no Rio de Janeiro

A minissérie terá seis capítulos, .